Jeff Bezos verkauft für 2,8 Mrd. $ Amazon-Aktien, um das Geld für seine neue Idee im Weltraum zu investieren. Sein Aktienpaket an Amazon bleibt aber immer noch in der Görßenordnung um ca. 95 Mrd. $. Der Kurs von Amazon reagierte minimal. Wer gekauft hat, ist unbekannt. Wir schauen zu.



