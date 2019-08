Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Traton mit "Buy" und einem Kursziel von 39 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analystin Daniela Costa nannte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie drei Hauptgründe für ihre Kaufempfehlung: Die regionale Aufstellung und der Produktzyklus dürften der Volkswagen-Lkw-Sparte ein überdurchschnittliches Wachstum ermöglichen. Die operative Marge sollte von 6,4 Prozent im Vorjahr kontinuierlich steigen auf 9,3 Prozent im Jahr 2023. Die Aktie sei derzeit deutlich unterbewertet./edh/mis

