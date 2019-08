FRANKFURT (Dow Jones)--Morphosys drückt bei seinem ersten eigenen Medikament aufs Tempo. Bis Mitte 2020 will das Biopharmaunternehmen nach eigenen Angaben den Zulassungsantrag für das Blutkrebsmittel Tafasitamab vollständig bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) eingereicht haben. Diese Absicht habe man der EMA Anfang Juli angezeigt. Basis dafür ist die im Mai mit Erfolg abgeschlossene Phase-2-Studie L-MIND.

Tafasitamab, das intern lange unter der Bezeichnung MOR208 geführt wurde, soll in Kombination mit dem Medikament Lenalidomid zur Behandlung eines wiederkehrenden oder therapieresistenten diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom eingesetzt werden. Dieser Tumor gehört zu den aggressiven, schnell wachsenden Non-Hodgkin-Lymphomen. Ursprungszellen dieser Erkrankung sind weiße Blutkörperchen. Tafasitamab ist ein gegen das Zielmolekül CD19 gerichteter humanisierter monoklonaler Antikörper.

Morphosys arbeitet ebenfalls an einer Markteinführung von Tafasitamab in den USA. Dort soll bis Ende des Jahres ein BLA-Zulassungsantrag bei der FDA eingereicht sein, erklärte Entwicklungsvorstand Malte Peters. "Wir freuen uns über die Fortschritte, die wir mit unserem Plan für eine mögliche Zulassung von Tafasitamab in Europa erzielt haben."

