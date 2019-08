The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0265593 MACQUARIE BK 19/24 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A2E4CX8 AAREAL BANK MTN S.281 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7YH1 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALJ8 DZ BANK CLN E.9745 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALK6 DZ BANK CLN E.9746 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALL4 DZ BANK CLN E.9747 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ALM2 DZ BANK CLN E.9748 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0UU99 DEKA CD FESTZINS 19/22 BD01 BON CAD N

CA XFRA DE000HLB34A4 LB.HESS.THR.CARRARA08C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB34C0 LB.HESS.THR.IS.08A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB34F3 LB.HESS.THR.CARRARA08F/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA PTRAACOM0013 REGIS ACORES 19/29 BD01 BON EUR N

CA ZMK XFRA CA60686A4090 MKANGO RESOURCES LTD. EQ00 EQU EUR N

CA H41N XFRA DE000A2PMZG1 HSBC MSCI SAUD.AR.20/35DZ EQ01 EQU EUR Y

CA XMPA XFRA US72941H4002 PLUS THERAPEUTICS EQ01 EQU EUR Y

CA 1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. EQ01 EQU EUR N