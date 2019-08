The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA438121AF27 HONDA CAN.FIN. 2019 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0106680777 C.F.FINANC.LOC. 09/19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB34K6 BAY.LDSBK.IS. 16/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T7M0 DZ BANK IS.A655 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T7N8 DZ BANK IS.A656 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T7P3 DZ BANK IS.A657 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EN9 LB.HESS.THR.CARRARA08F/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4W06 HCOB MZC 2 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW63Z9 LBBW OPF.6329 MTN BD00 BON EUR N

CA NS0N XFRA DE000A161YU8 NIEDERS.SCH.A.15/19 A.854 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0524 BAY.LDSBK.OPF.R.20321 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3N48 LB.HESS.THR.CARRARA08J/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RB9 LB.HESS.THR.CARRARA08L/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US428040CG21 HERTZ CORP. 11/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US428040CP20 HERTZ CORP. 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA USY68856AH99 PETRONAS CAP. 09/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1028969803 RABOBK NEDERLD 14/19 MTN BD01 BON NZD N

CA 1MBA XFRA XS1471712007 M.BENZ (AU)PAC. 16/19 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000LB0NAH1 LBBW INFLATIONS-ANL 12/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US126650CE81 CVS HEALTH 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US302154BM07 EXP.IMP.BK KOREA 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US345397YD98 FORD MOTOR CRED. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1089991100 AIRVESSEL FIN.HLD. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1465096573 IND.COM.B CH(SG) 16/19MTN BD02 BON USD N