FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.058 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.326 EUR

IEA XFRA GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC LS-,001 0.082 EUR

1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.406 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.268 EUR

0Q4 XFRA CA7487472010 QUINSAM CAPITAL CORP. 0.001 EUR

G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.460 EUR

JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.245 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.202 EUR

BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.098 EUR

IMI1 XFRA GB00BGLP8L22 IMI PLC LS-,2857 0.162 EUR

2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.304 EUR

FV8 XFRA GB00BRJ9BJ26 FEVERTREE PLC LS -,0025 0.057 EUR

M3N XFRA JE00BJ1DLW90 MAN GRP LTD.DL-0342857142 0.042 EUR

RUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01 0.116 EUR

690D XFRA CNE1000031C1 HAIER SMART HOME CO.D YC1 0.045 EUR

1ZQ XFRA GB00B19Z1432 PZ CUSSONS LS-,01 0.061 EUR

HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.134 EUR

9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 0.179 EUR