FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TNTC XFRA NL0009739416 POSTNL N.V. EO -,08

PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001

RKB XFRA DE0008103102 WEBAC HOLDING AG

26V XFRA CA52749A1049 LEVON RES LTD

VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1