FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

SMPA XFRA FI0009003305 SAMPO OYJ A

H2X3 XFRA BMG4593F1389 HISCOX LTD LS-,065