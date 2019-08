Diese Abreinigung erfolgt in der Regel per Druckluft: entweder in festgelegten Zeitabständen oder abhängig vom Differenzdruck. Die Reinigung in festen Intervallen lässt sich zwar leicht automatisieren, ist aber nicht bedarfsabhängig. Zu häufige Reinigungszyklen können die Filterelemente unnötig beanspruchen und so die Lebensdauer senken. Besser ist daher eine differenzdruckabhängige Reinigung beim Erreichen vorab definierter Schwellenwerte.

Intelligente Anpassung der Parameter

Allerdings steigt der von Filtern erzeugte Differenzdruck mit zunehmender Lebensdauer der Filterelemente in der Regel an. Dadurch ändern sich auch die für die Abreinigung relevanten optimalen Schwellenwerte.

Das Anlagensteuerungssystem Pulsewatch von Freudenberg Filtration Technologies misst den Differenzdruck der Filterebene, bestimmt die Entwicklung des Reinigungszyklus und passt ihn vollautomatisch an die Alterung des Filterelements und die ...

