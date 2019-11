Ola Källenius konnte der Daimler-Aktie keine neuen Impulse geben. Im Gegenteil. Der Kapitalmarkttag hat die hohen Erwartungen der Analysten nicht erfüllt. Die Aktie ging auf Tauchstation.HSBC-Analyst Henning Cosman sollte recht behalten. Cosman war der Ansicht, dass die Daimler-Aktie in den letzten Wochen bereits viel positive Nachrichten vorweggenommen hatte. Der Analyst ging davon aus, dass der Kapitalmarkttag am 14.November in London und am 15. November in New York den Erwartungen und Hoffnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...