Der Energiekonzern E.ON will die Übernahme der RWE-Tochter Innogy in wenigen Wochen abschließen. E.ON sei zuversichtlich, die Freigabe der EU-Kommission zu erhalten und die Transaktion im September abschließen zu können, teilte der Versorger am Mittwoch bei der Vorlage seiner Halbjahreszahlen mit.

