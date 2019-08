Der Halbleiterkonzern Cypress Semiconductor Corporation (ISIN: US2328061096, NYSE: CY) wird am 17. Oktober 2019 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,11 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten (Record date: 26. September 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt der Konzern 0,44 US-Dollar je Anteilsschein aus. Somit ergibt sich basierend auf dem aktuellen Börsenkurs von 22,77 US-Dollar (Stand: 6. August 2019) ...

