Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Resultate des Biotech-Unternehmens hätten die Erwartungen übertroffen, aber vor allem wegen einer Meilensteinzahlung des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline , schrieb Analyst Graig Suvannavej in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem habe Morphosys mit Fortschritten bei Wirkstoffstudien positiv überrascht./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 04:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006632003

AXC0061 2019-08-07/07:51