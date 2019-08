Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 75 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei erwartungsgemäß schwach ausgefallen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Modekonzern brauche nun im zweiten Halbjahr starke Resultate, um die Glaubwürdigkeit der kurzfristigen Strategieumsetzung sowie der mittelfristigen Ziele wiederzubeleben. Der Experte passte sein Bewertungsmodell an die aktuellen Resultate an. Derweil biete die günstig bewertete Aktie eine fünfprozentige Dividendenrendite./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-08-07/07:53

ISIN: DE000A1PHFF7