Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Valeo nach Halbjahreszahlen von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Autozulieferer habe mit dem Gewinn je Aktie seine Erwartung deutlich verfehlt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Narayan bleibt vorsichtig angesichts seiner unter den Marktschätzungen liegenden Prognosen für die globale Autoproduktion./ajx/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 15:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2019-08-06/23:27

ISIN: FR0013176526