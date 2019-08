"DataRobot on FactSet" hilft Finanzexperten ohne datenwissenschaftlichen Hintergrund, Investitionsmodelle für maschinelles Lernen zu entwickeln.

FRANKFURT, Deutschland, Aug. 07, 2019, der Marktführer im Bereich "Künstlliche Intelligenz"". DataRobot on FactSet ist ein automatisiertes Tool für maschinelles Lernen, das Finanzdienstleistungsorganisationen hilft - auch solchen ohne umfangreiche Datenforschungsbetriebe - KI in ihre Investitionsprozesse und Workflows zu integrieren.



DataRobot on FactSet integriert die fortschrittliche, automatisierte, maschinelle Lerntechnologie von DataRobot in die FactSet-Workstation und ermöglicht es Kunden, anspruchsvolle maschinelle Lernmodelle schnell und einfach zu erstellen, einzusetzen und zu verwalten. Kunden können das Tool nutzen, um prädiktive, automatisierte KI-Anwendungen für Faktoren wie Aktienvolatilität, Anleihenperformance und makroökonomische Ereignisprognosen zu erstellen. Die Technologie gepaart mit der Unterstützung von DataRobots erstklassigen Datenwissenschaftlern wird KI- und datengesteuerte Investitionsstrategien significant skalieren.

"Kunden suchen nach effektiveren Daten und Tools mit künstlicher Intelligenz, die ihnen helfen, neue Erkenntnisse über Investitionen schneller und effizienter zu gewinnen", sagte Rob Robie, Executive Vice President, Analytics, FactSet. "Wir freuen uns, mit DataRobot zusammenzuarbeiten, um eine elegante und intuitive Lösung bereitzustellen, die es Benutzern ermöglicht, erfolgreiche maschinelle Lernstrategien zu entwickeln und zu nutzen."

DataRobot on FactSet ermöglicht es Kunden, ihre bestehenden Workflows und Daten innerhalb der FactSet-Plattform neben hunderten leistungsstarker maschineller Lernalgorithmen zu verwenden. Das Tool bietet ein Gerüst, dass speziell für Anfänger ohne datenwissenschaftliche Kenntnisse erforderlich ist, um fortschrittliche maschinelle Lernmodelle zu entwickeln, einzusetzen und Mehrwert zu erzielen. Für Unternehmen, die über bestehende Datenwissenschaftsteams verfügen, wird DataRobot on FactSet die Produktivität steigern, indem es die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ihrer Finanzmodelle erhöht und die Teams dabei unterstützt, schneller von Daten zu Prognosen zu gelangen.

"Es ist an der Zeit, dass Investitionsexperten KI-sowie maschinenlles lernen nutzen um voll von Ihren Daten zu profitieren", sagte Rob Hegarty, GM of Financial Markets and Fintech, DataRobot. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit FactSet bei dieser dynamischen Integration, die Organisationen zukünftig dabei unterstützt, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und den wahren Wert von KI zu erkennen."

DataRobot on FactSet ist jetzt verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.factset.com/products-data/quantitative-research .

About FactSet

FactSet. Learn more at www.factset.com and follow on Twitter: www.twitter.com/factset .

About DataRobot

DataRobot is the leader in enterprise AI and the category creator and leader in automated machine learning . Organizations worldwide use DataRobot to empower the teams they already have in place to rapidly build and deploy machine learning models and create advanced AI applications. With a library of hundreds of the most powerful open source machine learning algorithms, the DataRobot platform encapsulates every best practice and safeguard to accelerate and scale data science capabilities while maximizing transparency, accuracy, and collaboration.

By making data scientists more productive and enabling the democratization of data science, DataRobot helps organizations transform into AI-driven enterprises. With offices around the globe, DataRobot is backed by $225 million in funding from top-tier firms, including New Enterprise Associates, Sapphire Ventures, Meritech, and DFJ. For more information, visit www.datarobot.com , and join the conversation on Twitter and LinkedIn .

