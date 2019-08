Neue Funktionen erhöhen die Skalierbarkeit und die Benutzerfreundlichkeit der cloudbasierten Dienste, Anwendungen und Administratorenfunktionen von Lifesize.

MUNICH, Aug. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lifesize, weltweit führender Anbieter innovativer Videokonferenz- und Meetingraum-Lösungen, stellt heute mit mehreren Produktverbesserungen seinen Kunden zusätzliche Auswahl-, Einstellungs- und Steuerungsmöglichkeiten für die Kommunikation und Zusammenarbeit mit seiner cloudbasierten Videokonferenz-Plattform bereit.



"Da sich die Ansprüche unserer Kunden an Videokonferenzen stets weiterentwickeln, nutzen wir ihr wertvolles Feedback, um Lifesize weiter zu verbessern", erklärt Michael Helmbrecht, Chief Operating Officer bei Lifesize. "Wir haben unsere Plattform weiterentwickelt, um unseren Kunden ein einheitliches und komfortables Erlebnis über Mobiltelefon, Web und Desktop hinweg zu garantieren und ihnen die Zusammenarbeit per erstklassiger Videokonferenz, wo und wie sie wollen, zu erleichtern."

Besser zusammenarbeiten: Mobil-, Web- und Desktop-App

Zu den jüngsten Verbesserungen der mobilen App von Lifesize gehören die Einführung der Bildschirmfreigabe von mobilen Geräten, die das Teilen und Bearbeiten von Inhalte während Meetings für alle beteiligte Teilnehmer vereinfacht, sowie die Möglichkeit die Anwendung in den Dunkel-Modus (Dark Mode) zu schalten, um die eigene Akkulaufzeit zu schonen.

Seitens der Web- und Desktop-Nutzung ist nun ein Lifesize-Add-In zur schnellen Planung von Videokonferenzen und den Versand von Meetingeinladungen über Microsoft Outlook im Microsoft Store verfügbar. Darüber hinaus können Teilnehmer sich über Google- oder Office365-Kalender in wenigen Schritten verbinden, um auf anstehende Videokonferenzen innerhalb der Web- und Desktopanwendungen zuzugreifen, Erinnerungen zu erhalten sowie laufenden Meetings beizutreten.

Zudem ist das "One-Click-Teilnahme"-Erlebnis ab sofort auf Mac und PC durch die Aktualisierung der jeweiligen Chrome-, Firefox- und Safari-Browser sowie die bestehenden Launcher für Internet Explorer und Microsoft Edge zugänglicher und angenehmer. Ist die Lifesize-Anwendung auf dem Desktop installiert, startet das Programm die Konferenz sofort nach dem Aufruf des Lifesize-Teilnahmelinks.

Benutzerdefinierte Admin-Kontrollen

Mit neuen Steuerelementen in der kürzlich erweiterten Lifesize Administrationskonsole, können Administratoren ihre Meeting-Einladungen an ihre Meetingprozesse anpassen. Dies vereinfacht die Planung und Teilnahme an Videokonferenzen für Admin und Teilnehmer zugleich. Lifesize-Administratoren können sich dafür entscheiden, Meeting-Einladungen zu optimieren oder zu konfigurieren, indem sie nur einen einzigen Link zum Beitreten bereitstellen oder sie einen Pfad über Skype für Business einfügen, Text oder unkritische Standard Links entfernen, bis zu vier PSTN-Nummern hervorheben (wenn die Audiokonferenzen ihrem Konto hinzugefügt wurden) und vieles mehr. Administratoren können Meetings, Raumsysteme oder Benutzer nun auch aus dem vollständigen internen Verzeichnis oder aus definierten Benutzergruppen ausblenden, um die Privatsphäre zu bewahren und die Kommunikation produktiv zu halten.

Die neuesten Mobile-, Web- und Desktop-Funktionen sowie App-Verbesserungen von Lifesize machen die Videokommunikation und -zusammenarbeit in Unternehmen produktiver und einfacher. Die Neuerungen im Überblick:

Erweiterte Freigabe von Inhalten . Moderatoren können bei Gruppen-Konferenzen Inhalte oder Bildschirme von jedem mobilen Gerät aus und mit bis zu 300 aktiven Teilnehmern teilen.

. Moderatoren können bei Gruppen-Konferenzen Inhalte oder Bildschirme von jedem mobilen Gerät aus und mit bis zu 300 aktiven Teilnehmern teilen. Vielfältige Start- und Einladefunktionen. Unternehmen können selber entscheiden welche Programme am besten zu ihren Prozessen passen. Ob mit einem beliebten Browser, einem Mobile- oder Desktop-Gerät, Microsoft Outlook oder Kalenderintegrationen mit Google Suite und Office 365 - die Erstellung und Teilnahme an Lifesize-Videokonferenzen ist mit wenigen Klicks möglich.

Unternehmen können selber entscheiden welche Programme am besten zu ihren Prozessen passen. Ob mit einem beliebten Browser, einem Mobile- oder Desktop-Gerät, Microsoft Outlook oder Kalenderintegrationen mit Google Suite und Office 365 - die Erstellung und Teilnahme an Lifesize-Videokonferenzen ist mit wenigen Klicks möglich. Individuelle Konfiguration und Kontrolle für Administratoren. Lifesize Videokonferenz-Einladungen passen sich an die Präferenzen ihrer Benutzer an. Angefangen bei der Bereitstellung eines einzigen Links für die Teilnahme, über einen Pfad für die Teilnahme über Skype für Unternehmen, bis hin zu PSTN-Anrufnummern aus mehreren Ländern, die über einfache Umschaltfunktionen in der Admin-Konsole gesteuert werden.

Weitere Informationen zu den neu veröffentlichten Funktionen finden Sie unter https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/feature-update-roundup

Über Lifesize

Lifesize kombiniert erstklassige, cloudbasierte Videokonferenzdienste mit integrierten Geräten, die weltweit einen neuen Standard für Arbeitsplatzkommunikation und -produktivität setzen. Lifesize wurde von Frost & Sullivan als Cloud-Videokonferenzanbieter des Jahres ausgezeichnet und ist branchenweit führend bei der Kundenzufriedenheit mit der weltweit ersten 4K-Videokonferenzlösung und 4K-Servicearchitektur, die an seinem Hauptsitz in Austin Texas, USA) entworfen und entwickelt wurde. Um zu erfahren, warum Unternehmen und andere Organisation wie Yelp, Netflix, Salvation Army, Yale University und NASA sich bei ihrer unentbehrlichen Teamkommunikation auf Lifesize verlassen, besuchen Sie www.lifesize.com oder folgen Sie dem Unternehmen unter @Lifesize .

Lifesize und das Lifesize Logo sind Marken von Lifesize, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

