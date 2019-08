Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess mit Blick auf eine Verkaufsvereinbarung für den 40-prozentigen Anteil am Chemieparkbetreiber Currenta von 50 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als einer der größten Kunden wolle der Spezialchemiekonzern Currenta beim operativen Übergang indes helfen und an dessen Gewinnen partizipieren, bis die Transaktion abgeschlossen sei, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher werde Lanxess seinen Anteil wohl erst Monate später verkaufen als der Bayer-Konzern seinen 60-prozenzigen Anteil./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 22:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2019 / 22:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

