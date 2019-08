Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Gestern setzte der DAX am Vormittag zu einer kleinen Erholung an. Diese war jedoch nicht von Dauer. Bereits am späteren Nachmittag drehte er erneut ins Minus. Diesmal gab knapp 0,8 Prozent ab. Damit schloss er bei 11.567 Punkten. Marktidee: Deutsche Post. Die Deutsche Post hat gestern Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie gehörte anschließend mit einem Plus von über zwei Prozent zu den stärksten Werten im DAX. Aus technischer Sicht ist der Befreiungsschlag aber noch nicht erfolgt. Dafür muss der Kurs erst noch über eine kritische Widerstandszone steigen.