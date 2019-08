flatex Morning-news EUR/USD: Die früheren Fed-Chefs Paul Volcker, Alan Greenspan, ...

Die früheren Fed-Chefs Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke und Janet Yellen äußerten sich in einem Gastbeitrag in der renommierten US-Zeitung "Wall Street Journal" zur aktuell sehr politischen Einflussnahme, die bis in die zentralen Aufgabenbereiche der US-Notenbank hineinreichen würde. Aufgrund des Wendemanövers der Fed mit der ersten Zinssenkung seit über zehn Jahren, könnte neben einem weltweiten Zinssenkungswettlauf vor allem ein Währungskrieg mit China, aber auch Europa im Bereich des Möglichen liegen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahrestief des 01. August 2019 bei 1,1026 bis zum jüngsten Zwischenhoch des 05. August 2019, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 1,12501,1282/1,1302/1,1335/1,1388 und 1,1420 auszumachen. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 1,1164/1,1138/1,1112/1,1080 und 1,1026 in Betracht.

