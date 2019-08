Die Deutsche Bank hat Vivendi auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nachdem der chinesische Internetkonzern Tencent seinen milliardenschweren Einstieg in Vivendis Musiksparte Universal Music (UMG) angekündigt habe, dürften Finanzinvestoren wie KKR gezwungen sein, für einen weiteren Minderheitsanteil mehr zu bezahlen, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die durch den Tencent-Einstieg implizierte Bewertung für UMG von insgesamt 30 Milliarden Euro dürfte nun keine Obergrenze mehr sein, sondern vielmehr eine Untergrenze./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-08-07/08:40

ISIN: FR0000127771