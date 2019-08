In den vergangenen 6 Monaten konnte der Nivea-Hersteller die Erlöse um 4,8 Prozent steigern - nach einem Plus von 6 Prozent in den ersten drei Monaten. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich von 585 Millionen auf 593 Millionen Euro, die entsprechende Marge sank hingegen wegen des laufenden Investitionsprogramms von 16,2 Prozent auf 15,4 Prozent. Nach anfänglichen Verlusten gewinnt die Beiersdorf-Aktie knapp vier Prozent auf 106,45 Euro. EUWAX ...

