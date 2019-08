Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Guillermo Peigneux Lojo kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen wegen kurzfristiger und zyklischer Sorgen bei digitalen Industrielösungen und bei Siemens Gamesa. Ein schwacher Ausklang des laufenden Geschäftsjahres sollte bei dem Industriekonzern aber nicht über die vielen erwarteten Kurstreiber im neuen Geschäftsjahr hinweg täuschen./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 22:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-08-07/08:52

ISIN: DE0007236101