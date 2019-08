MOBOTIX AG: MOBOTIX weitet sein Vertriebsnetz in Australien aus DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges MOBOTIX AG: MOBOTIX weitet sein Vertriebsnetz in Australien aus 07.08.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MOBOTIX hat mit Innovare Security Distribution einen neuen Vertriebspartner in Australien und weitet damit sein Vertriebsnetz erheblich aus. Innovare ist ein Tochterunternehmen von ATF Services, das in Australien marktführende Handelsunternehmen für Sicherheitsprodukte mit über 60 Niederlassungen in Australien und Neuseeland. "Mit der Innovare Security Distribution entsprechen wir dem Wunsch unserer Kunden, ausschließlich Qualitätsprodukte mit einem ausgeprägten After-Sales-Support zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit einem hervorragenden Kundenservice anzubieten", sagt Mark Timmins, National Sales Manager von Innovare und ergänzt: "Wir engagieren uns für unsere Lieferanten und freuen uns darauf, ihre Markenpräsenz auszubauen und gleichzeitig langfristige Beziehungen zu bestehenden und neuen Kunden zu pflegen." Evan Arvanitidis, Regional Sales Manager ANZ bei MOBOTIX, begrüßt Innovare als neuen MOBOTIX Vertriebskanal für Australien: "Innovare ist eine ideale Ergänzung zu unserem bestehenden Vertriebsnetz. Der engagierte Businessplan von Innovare passt hervorragend zu unserer globalen Vertriebsstrategie, in der wir uns auf maßgeschneiderte Gesamtlösungen für unsere Kunden konzentrieren, die wir mit unseren Kooperationspartnern zusammen entwickeln und vermarkten", so Arvanitidis. "MOBOTIX ist von den Perspektiven dieses neuen Vertriebskanals in Australien begeistert und davon überzeugt, zusammen mit Innovare ein nachhaltiges Marktwachstum erzielen zu können", ergänzt Thomas Lausten, CEO von MOBOTIX. 07.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MOBOTIX AG Kaiserstraße 67722 Langmeil Deutschland Telefon: +49 (0)6302-9816-0 Fax: +49 (0)6302-9816-190 E-Mail: ir@mobotix.com Internet: www.mobotix.com ISIN: DE0005218309 WKN: 521830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 853233 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 853233 07.08.2019 ISIN DE0005218309 AXC0090 2019-08-07/09:00