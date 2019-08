Petro Welt Technologies AG gründet Geschäftseinheit im Oman DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Joint Venture Petro Welt Technologies AG gründet Geschäftseinheit im Oman 07.08.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wien, 7. August 2019 Petro Welt Technologies AG gründet Geschäftseinheit im Oman Die Petro Welt Technologies AG (PeWeTe) zählt zu den führenden Anbietern in den Bereichen Mobiles Drilling und Bohrlochstimulation. Am 5. August 2019 hat PeWeTe die Registrierung ihrer neuen lokalen Geschäftseinheit PEWETE EVO SERVICES LLC in Muskat abgeschlossen, die künftig die Services der Gruppe im Sultanat Oman anbieten soll. Auf Grundlage der in den letzten 20 Jahren erworbenen Erfahrung wird das Unternehmen im Oman Coiled Tubing sowie Stickstoff- und Fracturing-Ausrüstung spezifisch für die Anforderungen des lokalen Markts offerieren. Da die Health, Safety & Environment-Managementsysteme aller Tochterunternehmen von PeWeTe nach den Standards HSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 und ISO 9001:2015 zertifiziert sind, wird PEWETE EVO SERVICES LLC rasch in der Lage sein, ihre Kunden im Oman mit geeigneten Lösungen zu servicieren. Kontakt Mag. Konstantin Huber (be.public) Investor Relations T: +43 1 503 2 503-29 huber@bepublic.at 07.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20 - 0 Fax: +43 1 535 23 20 - 20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 WKN: A0JKWU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 853247 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 853247 07.08.2019 ISIN AT0000A00Y78 AXC0092 2019-08-07/09:02