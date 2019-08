Bayer und LANXESS verkaufen ihre Anteile am Chemieparkbetreiber Currenta an Fonds, die von Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) geführt werden.Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Behörden, wie es in einer Ad-hoc-Mitteiung am Dienstag heißt. Currenta betreibt mit 3.200 Mitarbeitern die Chemieparks in Leverkusen, Uerdingen und Dormagen und kümmert sich für rund 70 an den Standorten tätige Produzenten und Dienstleister um Ver- und Entsorgung sowie Sicherheit. ...

