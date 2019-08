Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess angesichts des Verkaufs vom Chemieparkbetreiber Currenta auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der von Bayer und Lanxess erlöste Preis sei höher als erwartet, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sei die Nachricht für beide Chemiekonzerne klar positiv./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 07:20 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-08-07/09:04

ISIN: DE0005470405