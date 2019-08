FRANKFURT (Dow Jones)--Bei guten Umsätzen kann sich der DAX-Future am Mittwoch im Verlauf von seinem Tagestief bereits deutlich erholen. "Unter 11.600 Punkten sehen wir momentan einen gute Kaufbereitschaft", so ein Derivate-Händler. Spannend werde es, wie sich die Fonds im Tagesverlauf verhielten. Sollten sie den bisher erzielten Jahresgewinn realisieren, dürften erneute Verkäufe an den Markt kommen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 14,5 auf 11.623 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.633 und das Tagestief bei 11.551 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 8.763 Kontrakte.

August 07, 2019

