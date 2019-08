Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach Zahlen ihre positive Einstellung für Lenzing (Buy, Kursziel 115,0 Euro). Die Q2-Ergebnisse würden über den Erwartungen liegen, die Bestätigung des Ausblicks für 2019 sollte ein positives Zeichen für die Anleger sein, so die Analysten. Ihr Fazit: Sehr solide Ergebnisse für das 2. Quartal 19 trotz eines herausfordernden Marktes. Denn: Trotz eines gegenüber dem Vorjahr um 15% gesunkenen Preisniveaus für Standardviskose (auf historisch niedrigem Niveau) verzeichnete Lenzing ein hervorragendes Umsatzwachstum von 1% und nur einen Rückgang des EBITDA um 4%, was die Stärke bei Spezialfasern bestätige, so die Analysten.

