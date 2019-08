FRANKFURT (Dow Jones)--Continental verschärft angesichts des widrigen Umfelds in der Autobranche die Kostensenkungen und beschleunigt den Umbau des Antriebsgeschäfts. Das Management habe dem Aufsichtsrat die Strategie erläutert, mit der Continental die Finanzkraft dauerhaft beibehalte und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhe. "Der daraus entstehende Handlungsbedarf wird mit den Arbeitnehmervertretern besprochen", teilte das Unternehmen mit. Ziel sei dabei, sich in den kommenden Wochen auf ein geplantes, gemeinsames Vorgehen zu verständigen.

Zudem kündigte der DAX-Konzern für das künftig unter dem Namen Vitesco firmierende Antriebsgeschäft eine stärkere Konzentration auf das Geschäft mit der Elektromobilität an. Der Markt für Hochvoltkomponenten und Lösungen für die Hybridisierung wachse "deutlich schwungvoller" als erwartet. Für reine Verbrennungskomponenten eröffneten sich dagegen künftig nur noch selektive Wachstumschancen. Aus diesem Grund werde in das Geschäft mit hydraulischen Komponenten immer weniger investiert, vor allem im Geschäft mit Injektoren und Pumpen für Benzin- und Dieselmotoren, so Conti.

Darüber hinaus kündigte der Hannoveraner Konzern an, das Geschäft mit Komponenten zur Abgasnachbehandlung und Kraftstoffförderung "zu überprüfen". "Intensiver Preisdruck sowie die hohe Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Markts für Dieselmotoren sind die Hauptgründe hierfür", teilte der Konzern weiter mit. "Wir prüfen hier derzeit alle möglichen Optionen, um ein zukunftsfähiges, profitables und wettbewerbsfähiges Portfolio zu ermöglichen. Auch Partnerschaften schließen wir nicht aus", so Andreas Wolf, Leiter der Continental-Division Powertrain.

