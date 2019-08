DAX-Analyse am Morgen: Sprungbrett oder Trendwechsel?

Gestern fragten wir an dieser Stelle, ob die 200-Tage-Linie wohl halten würde. Die Antwort lautet nein, denn für die Blue Chips ging es per Tagesschluss unter den GD200 zurück - und das, obwohl der DAX über weite Strecken im Plus notierte und sich im Top bis auf 11.749 Punkte schraubte! Am Ende reichte die Kraft jedoch nicht aus, und die Notierungen sackten auf den niedrigsten Schlussstand seit dem 29. März! Dabei setzten die Kurse punktgenau auf dem Dezemberhoch auf, womit die Volumenspitze knapp unterhalb der 11.600er-Schwelle dem Verkaufsdruck zunächst standgehalten hat. Das heißt:

