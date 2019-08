Die US-Bank JPMorgan hat ElringKlinger nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3,70 Euro belassen. Der Autozulieferer habe besser als erwartet abgeschnitten und die freie Barmittelentwicklung habe überraschend in den positiven Bereich gedreht, schrieb Analyst Jose Asumendi am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Im zweiten Halbjahr rechne das Unternehmen aber weiterhin nicht mit einer wesentlichen Geschäftserholung./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 07:05 / BST

ISIN DE0007856023

AXC0116 2019-08-07/09:49