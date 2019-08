Guten Morgen,das Wechselbad der Gefühle geht in die nächste Runde. Die Zentralbank Chinas hatte nach der Abwertung am Montag erste Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Abschwächung des Yuan zu verhindern. Beim täglichen Fixing wurde der Referenzkurs mit 6,9683 Yuan zum Dollar etwas fester als von den Analysten erwartet festgelegt und trug damit maßgeblich zu einer Beruhigung der Märkte bei.Dennoch: Der Warnschuss hat gesessen und vermutlich wird es dabei auch erst einmal bleiben, denn auch China hat mittel- und langfristig keine nachhaltigen Vorteile einer Abwertung bzw. Währungskriegs.Auffällig ist die rasche technische Gegenreaktion an der Wall Street, die im DAX nicht sichtbar wurde. Darin spiegelt sich einmal mehr die strukturelle Schwäche des DAX innerhalb einer Eskalation oder auch nur Fortsetzung des Handelskonfliktes. Je länger der andauert, desto kurzatmiger wird der deutsche Markt. Die Wall Street hat dort aufgrund der autarken Natur der Wirtschaft einen weitaus längeren Atem. Damit ist wieder einmal klargestellt, dass im DAX nur selektiv investiert werden kann. DAX-ETFs haben in einem Depot keinen Platz.

