Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ISIN: DE000A1CRQD6 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker GBC Research Comment ??" BHB Brauholding AG - Sehr gute Halbjahreszahlen mit Rekordumsatz. Aktie auf Höhenflug. Kursziel 3,80 EUR - Rating: Kaufen Die BHB Brauholding präsentiere sehr gute Halbjahreszahlen 2019. So wurde ein hoher Gesamt-Getränke-Absatz mit 107 thl (VJ: 109 thl) erzielt, welcher nur knapp unter dem Rekordwert des Vorjahres lag. Das Vorjahr erreichte besonders hohe Absatzzahlen durch den sehr heißen und langanhaltenden Sommer. In der langfristigen Betrachtung ist das erste Halbjahr 2019 dennoch das zweiterfolgreichste Absatzhalbjahr der jüngeren Unternehmensgeschichte. Diese gute Entwicklung spiegelte sich auch im Umsatz wider, welcher sich um 1,9% auf 8,56 Mio. EUR (VJ: 8,40 Mio. EUR ) erhöhte und einen Rekordwert erreichte. Ein wesentlicher Umsatztreiber war hierbei das Gastronomiegeschäft sowie die erfolgreich durchgesetzten Preiserhöhungen. Insgesamt entwickelt sich laut Aussage des Managements auch das Exportgeschäft sehr solide. Mit der Umsatzsteigerung wurden zudem Ergebnisverbesserungen erzielt. Das EBIT erhöhte sich um 8,4% auf 0,23 Mio. EUR (VJ: 0,21 Mio. EUR ), was einer Margenverbesserung von 2,6% (1. HJ 2018) auf 2,7% (1. HJ 2019) entspricht. Im Zuge der guten Halbjahreszahlen wurde auch die Guidance für 2019 mit einem erwarteten Brutto-Umsatz in Höhe von 17,8 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 2,3% bis 2,6% bestätigt. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach ausgezeichneten Qualitätsgetränken weiterhin besteht und sich dies auch in der Unternehmensentwicklung zeigt. Wir bestätigen unsere Prognose und unser Kursziel in Höhe von 3,80EUR je Aktie. Vor dem Hintergrund des Upside-Potenzials vergeben wir das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18613.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum (Uhrzeit) der Fertigstellung: 06.08.2019 (15:00 Uhr) Datum (Uhrzeit) der ersten Veröffentlichung: 07.08.2019 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

