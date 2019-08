Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,70 Euro belassen. Das zweite Quartal des Einzelhändlers sei bei Umsatz und operativem Gewinn (Ebit) wie erwartet ausgefallen, so Analyst Rob Joyce in einer Schnelleinschätzung vom Mittwoch. Der Free Cash Flow sei im Jahresvergleich allerdings niedriger gewesen./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-08-07/10:38

ISIN: NL0011794037