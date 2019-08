Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Rückversicherer habe beim Nettogewinn das höchste Quartalsergebnis seit vier Jahren berichtet, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt stelle das zweite Quartal keine allzu große Überraschung dar. Für 2019 und 2020 befinde sich Munich Re im Plan./mf Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 02:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-08-07/10:39

ISIN: DE0008430026