Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum für die Anteilsscheine des österreichischen Stahlriesen voestalpine bei "Hold" bestätigt. Auch das Kursziel der Aktien wird bei 26,0 Euro belassen.

Laut dem Baader-Analyst Christian Obst, lägen die am Mittwochmorgen vorgelegten Quartalszahlen klar unter den Konsensschätzungen. Vor allem die hohen Eisenerzpreise und der starke Nachfragerückgang der Autoindustrie machten dem Konzern derzeit Probleme, so Obst in seiner Studie.

Im sogenannten Hochleistungsmetallmarkt hätten laut Obst auch die globalen Handelskonflikte einen negativen Effekt auf das Wettbewerbsumfeld, vor allem in Europa. Dies führe derzeit zu höheren Importen.

Eine sinkende Nachfrage in der Öl- und Gasexploration setzt auch dem Rohrsegment des heimischen Stahlkonzerns zu, meint der Baader-Experte. Der Bedarf am Schienen- und Weichenmarkt bleibe hingegen weiterhin besonders stark.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 1,77 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 und 2,55 Euro für das Folgejahr 2020/2021, und 3,30 Euro für 2021/2022.

Am Mittwochvormittag notierten die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse mit minus 3,15 Prozent auf 21,51 Euro.

