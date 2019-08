Silber auf Aufholjagd: Konsolidiert die Gold-Silber-Ratio?

Die jüngste Leitzinssenkung der Fed, sowie der sich wieder zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China lässt viele Investoren aus dem Aktienmarkt flüchten. Die weltweiten Leitindizes korrigierten zum Ende vergangener Woche enorm. Aber es gibt auch Aktien, die von dieser Entwicklung profitieren könnten.

Flucht in Sachwerte - Hat Silber mehr Potential?

Die Flucht in Sachwerte ist aufgrund der erhöhten Unsicherheit am Markt groß und hat zuletzt auch die Edelmetalle erfasst. Nach dem Anstieg bei Gold, sehen manche Investoren auch Potenzial beim «kleinen Bruder» Silber. Aus Angst vor weiteren radikalen Lockerungsaktionen der Notenbanken und einem Währungskrieg zwischen den großen Wirtschaftsblöcken, dessen Ende noch nicht absehbar ist, versuchen Anleger, ihr Geld in sichere Edelmetalle umzuschichten. Silber könnte davon profitieren, weil es zuletzt hinter Gold weit zurückgeblieben ist. Der Silberpreis hat in diesem Jahr rund sechs Prozent von USD 15,51 auf 16,47 (Stand: 05. August 2019) zugelegt. Vom Tief Ende Mai (USD 14,35) sind es sogar 14 Prozent und der Anstieg wird noch deutlicher. Mit 16,40 Dollar steht Silber so hoch wie seit gut einem Jahr nicht mehr.

