Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Bei dem Finanzinstitut habe es im zweiten Quartal diverse Verschiebungen gegeben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf bereinigter Basis gewinne sie den Eindruck, dass das Ergebnis wegen niedrigerer Erträge und höherer Risikovorsorgen die Erwartungen verfehlte./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 02:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 03:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-08-07/10:58

ISIN: DE000CBK1001