STUTTGART (Dow Jones)--Mercedes-Benz Cars hat im Juli dank neuer Automodelle die Verkäufe prozentual zweistellig gesteigert. Der Absatz stieg um 10,6 Prozent auf 197.868 Einheiten, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Seit Jahresbeginn betrug der Absatz damit 1,393 Millionen Fahrzeuge, ein Minus von 2,8 Prozent.

Die Stammmarke Mercedes alleine brachte es im Berichtsmonat auf 188.857 Einheiten, ein Anstieg von 12,7 Prozent. Seit Januar wurden 1,324 Millionen Wagen ausgeliefert (minus 2,4 Prozent). Überproportionale Zuwächse erzielten die Stuttgarter in der Kompaktklasse, wo die Absätze dank der neuen B-Klasse um 30 Prozent stiegen.

Beim Kleinwagen Smart verringerte sich der Monatsabsatz um 21,0 Prozent auf 9.011 Fahrzeuge. Seit Jahresbeginn waren es 10,0 Prozent weniger.

Im wichtigen chinesischen Markt verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 59.435 Mercedes-Benz. Das waren 13,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den Monaten Januar bis Juli ergab sich ein Zuwachs von 2,9 Prozent. Im Heimatmarkt gingen 26.331 Autos mit dem Stern an die Kunden, ein Plus von 18,2 Prozent. Den deutlichsten Zuwachs erzielte das Unternehmen in den USA, wo die Verkäufe um 23 Prozent kletterten.

August 07, 2019 04:30 ET (08:30 GMT)

