Original-Research: Eyemaxx Real Estate AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Eyemaxx Real Estate AG Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG ISIN: DE000A0V9L94 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 21,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.10.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Auf Ebene der Gesamtleistung, die gemäß unseren Berechnungen neben den Umsatzerlösen, das At-Equity-Beteiligungsergebnis, die Bewertungserträge sowie das sonstige betriebliche Ergebnis enthält, hat Eyemaxx im ersten Halbjahr 2018/2019 einen signifikanten Anstieg in Höhe von 31,3 % auf 15,48 Mio. EUR (VJ: 11,79 Mio. EUR) erreicht. Als Basis für diese Entwicklung ist dabei die planmäßige Umsetzung des umfangreichen Projektportfolios zu verstehen. Zudem hat Eyemaxx im ersten Halbjahr 2018/2019 zwei weitere Projekte in Berlin und Schönefeld bei Berlin (Gesamtvolumen: 115 Mio. EUR) gewinnen können und hat damit das Gesamtprojektvolumen zum Stichtag 30.04.2019 auf rund 1,0 Mrd. EUR ausgebaut. Das für Eyemaxx typische hohe Rentabilitätsniveau hat sich mit einer auf die Gesamtleistung bezogene EBIT-Marge in Höhe von 42,0 % (VJ: 52,7%) auch im ersten Halbjahr 2018/2019 fortgesetzt. Der im Vergleich zum Vorjahr sichtbare Margenrückgang ist dabei in erster Linie auf außerordentliche Wertberichtigungen auf Forderungen im Zusammenhang mit einem mittlerweile fertiggestellten Immobilienprojekt in Deutschland zurückzuführen, wodurch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 5,80 Mio. EUR (VJ: 3,05 Mio. EUR) besonders stark zugelegt haben. Hier ist von einer Normalisierung der EBIT-Marge im zweiten Halbjahr auszugehen. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2018/2019 hat der Vorstand der Eyemaxx Real Estate AG die Guidance bestätigt, wonach eine moderate Steigerung des Nachsteuerergebnisses erwartet wird. Die Basis für diese Annahme stellt dabei unverändert die umfangreiche Projektpipeline, die derzeit, also nach Veräußerung des Großprojektes Vivaldi-Höfe, ein Volumen in Höhe von ca. 855 Mio. EUR aufweisen dürfte. Im Juni hatte die Gesellschaft dabei die vollständige Veräußerung des Projektes 'VivaldiH öfe' bekannt gegeben. Zwar wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart, wir gehen aber davon aus, dass das Projekt zumindest zum zuletzt ermittelten fairen Wert veräußert wurde. Wird der zum 31.10.18 ausgewiesene NAV der Projektgesellschaft in Höhe von 19,58 Mio. EUR als Untergrenze herangezogen, dann dürfte Eyemaxx, entsprechend seiner 50 % Beteiligungsquote an diesem Projekt, in etwa 10 Mio. EUR vereinnahmen. Dies dürfte den finanziellen Spielraum für die planmäßige Fortsetzung der umfangreichen Projektpipeline deutlich erweitern. Darüber hinaus sollte die Gesellschaft weiterhin in der Lage sein, neue attraktive Projekte zu generieren. Zuletzt wurde in Schönefeld bei Berlin ein 9.000 qm großes Grundstück erworben, auf dem die Errichtung von zwei mehrgeschossigen Gebäuden für ein Gesamtvolumen von ca. 44 Mio. EUR geplant ist. Trotz der Veräußerung der 'Vivaldi-Höfe' verfügt die Gesellschaft über einen umfangreichen Projektbestand für die kommenden Geschäftsjahre. Auf dieser Basis behalten wir unsere Ertragsprognosen gegenüber unserer letzten Studie (siehe Studie vom 20.05.19) unverändert bei. Wir rechnen dabei für die kommenden Geschäftsjahre mit einem nachhaltigen Anstieg der Gesamtleistung, auf Basis gestiegener Umsätze und eines deutlichen Ausbaus der Beteiligungserträge. Auf Ergebnisebene dürfte sich das hohe Rentabilitätsniveau auch in den kommenden Geschäftsjahren fortsetzen. Hauptsächlich hängt dies mit den At-Equity-Ergebnissen zusammen, die der Muttergesellschaft Eyemaxx als Nachsteuerergebnis zufließen und denen damit keine weiteren Kosten gegenüber stehen. Zudem dürfte Eyemaxx in den folgenden Geschäftsjahren die hohe Kostenkontinuität der vergangenen Geschäftsjahre fortsetzen. Unverändert erwarten wir zudem eine Fortsetzung bei der tendenziellen Verbesserung der Finanzierungskonditionen. Wie die vornehmlich auf Unternehmensanleihen basierende Finanzierungshistorie der Gesellschaft zeigt, konnte der Zinssatz der ausgegebenen Anleihen bei den letzten Emissionen deutlich reduziert werden. Jeweils Ende 2019 sowie im März 2020 (Geschäftsjahr 2019/2020) steht die Refinanzierung von Wandelanleihen und einem mit 8,0 % vergleichsweise hoch verzinsten Corporate Bond an. Auch wenn das Refinanzierungsinstrument zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht feststeht, gehen wir dennoch von einer Verbesserung bei den Konditionen aus. Aufgrund des somit unveränderten Inputs für unser DCF-Bewertungsmodell bestätigen wir unser bisheriges Kursziel von 21,70 EUR je Aktie. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18615.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (4,5a,6a,10,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 07.08.19 (09:41 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 07.08.19 (10:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

