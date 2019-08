Die News im Überblick: Positive Ratings für BVT und Primus Valor, Habona-Anleger können sich über Ausschüttungen freuen. Dr. Peters legt außerdem dar, wie es für die hauseigenen A380-Fonds weitergehen wird.BVT: Aktueller US-Fonds mit "A-" geratetDas Analysehaus Dextro hat den aktuell in Platzierung befindlichen "BVT Residential USA 11" mit einem A- bewertet. Dies steht für eine "überdurchschnittliche Qualität". "Das Fondskonzept basiert auf einer Private-Equity-Real-Estate-Strategie im Segment Projektentwicklungen Wohnimmobilien in den USA. Diese Strategie (Auslandsinvestitionen mit Joint-Venture Partnern) erfordert eine entsprechende Erfahrung des Managements, die auf Basis des aktuellen Track-Records der BVT Unternehmensgruppe bestätigt werden kann", so die Analysten. Weiter heißt es: "Das dem Fondskonzept zugrundeliegende Marktsegment Wohnimmobilien USA verfügte in den vergangenen Jahren über eine sehr positive Performance. Das Preisniveau in den angestrebten Immobilienmärkten ist deutlich gestiegen; es besteht außerdem eine erhöhte Ankaufskonkurrenz. Wesentlichen Einfluss auf die Renditeerwartungen des Beteiligungsangebotes hat die Auswahl der Investitionsobjekte." Der Fonds plant Investitionen in Class-A-Apartments in den USA. Die Laufzeit des AIF ist bis zum 31. Dezember 2024 geplant. Prognostiziert werden Gesamtausschüttungen in Höhe von 133 Prozent. Anleger können sich ab 30.000 US-Dollar beteiligen. Der Münchener Initiator BVT emittiert bereits seit 1976 Sachwertbeteiligungen und bietet Anlegern auch immer wieder Engagements am US-Markt an.

