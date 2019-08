Wien (www.anleihencheck.de) - Nur dank einer Emission der EIB war gestern nicht der 3. Tag am Stück ohne EUR-Emission, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Trotz der Spreadausweitungen der letzten Tage sei die Jahresperformance der Neuemissionen am europäischen Credit Markt immer noch sehenswert. Von den Neuemissionen 2019 aus dem Corporate Bereich würden derzeit 79% und aus FIG Segment 81% enger als zum Emissionszeitpunkt preisen. ...

