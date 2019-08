Die Chinesische Zentralbank hat gestern versöhnliche Signale gesendet, in dem sie die tägliche Kursfeststellung des Yuan unter sieben fixierte (6,9683 Yuan je US Dollar). Das wurde an den Märkten positiv aufgenommen. Die Botschaft lautete: Wir haben die Lage im Griff und sind an einer unkontrollierten Eskalation nicht interessiert. Bleibt es in den kommenden Tagen bei Kursen unter sieben wird das die Märkte weiter stabilisieren. Klar ist jedenfalls jetzt, dass es im Handelsstreit ab sofort nicht mehr nur um Zölle und Prozente geht, sondern eben auch um Wechselkurse.



Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen: Trump nutzt die Zölle als Drohkulisse und China den Wechselkurs. Bisher haben die Chinesen ihre Möglichkeiten nur sehr dosiert eingesetzt. Der Sprung des Yuan über die Marke von sieben hat seine Wirkung nicht verfehlt. Für die Märkte war das ein Wachrüttler. Das Reich der Mitte hat ebenfalls wirksame Instrumente den Handelsstreit zu beeinflussen. Jetzt tarieren die Börsen wieder ihr Gleichgewicht aus.



