Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Glencore auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 Pence belassen. Probleme beim Kupferabbau in Afrika hätten bei dem Rohstoffkonzern zu einem enttäuschenden Ergebnis geführt, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 03:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 03:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-08-07/11:44

ISIN: JE00B4T3BW64