Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) angesichts erneuter IT-Probleme bei British Airways auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Analyst Damian Brewer stellte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Frage, ob ein Risikoabschlag für die IT in das Modell einbezogen werden sollte. Die Frequenz der Probleme deute auf tiefergehende Defizite bei der IT-Kontrolle hin. Anleger könnten dies nicht länger ignorieren./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 03:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / 03:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-08-07/11:46

ISIN: ES0177542018