Augsburg, 07. August 2019: Kunden der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg können seit Anfang Juni 2019 nach dem Einkaufen bei regionalen und lokalen Partnern komfortabel Geld zurückbekommen. Das hessische Institut kooperiert dazu mit paycentive, dem schnell wachsenden Spezialisten für Loyalty-Programme im Mittelstand. Die paycentive AG hat im Laufe der vergangenen fünf Jahre ein umfassendes Partnernetzwerk mit bereits 39 deutschen Sparkassen - darunter speziell in Hessen die Kreissparkasse Groß-Gerau - und mehr als 4.500 Händlern und Gastronomen aufgebaut. Im Einzugsgebiet Bad Hersfeld-Rotenburg sind es vom Start weg schon 75 Einzeloutlets und Ketten, die mitmachen - Tendenz rasch steigend. Zu den teilnehmenden Partner-Geschäften gehören unter anderem: Cineplex, die Bädergesellschaft Bad Hersfeld, der Stabilo Baumarkt, Möbel Crantz (zwei Filialen) und die Fleischerei Roth mit sieben Filialen. Das Prinzip ist simpel: Sparkassen-Kunden bezahlen in teilnehmenden Geschäften und Gaststätten mit Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) und bekommen einmal im Monat den gesammelten Treuebonus als Gutschrift auf ihrem Girokonto gutgeschrieben. Das paycentive-Programm funktioniert ohne Registrierung, Datenpreisgabe und das Mitführen zusätzlicher Plastik- oder Sammelkarten. "Sparkassen sind Partner für Mensch und Wirtschaft vor Ort. Deshalb freuen wir uns, mit dem neuen Vorteilsprogramm etwas für beide tun zu können", erklärt Reinhard Faulstich, Vorstand der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg. "Unsere knapp 55.000 Kunden profitieren ohne Aufwand von der Cashback-Vergütung und können sich am Monatsende über Geld freuen, das auf ihr Konto zurückfließt. Die Rückmeldungen in den Filialen sind entsprechend positiv. Gleichzeitig stärken wir den regionalen Einzelhandel und die Gastronomie, denn es winken häufig wiederkehrende Stammkunden. Von den ursprünglich für den Anfang geplanten 50 Händlern und Restaurants sind wir schnell auf 75 gekommen, und konnten kürzlich sogar schon die 100er-Marke knacken - ein Beleg für die hohe Attraktivität des Programms." Die eingebundenen Geschäfte und Gaststätten können auf einfachem Weg und ohne zusätzliche Infrastruktur oder Mitarbeiterschulungen attraktive Zielgruppen erreichen, die Kundenbindung und die Kundenaktivität erhöhen sowie Zusatzerträge erzielen. So sorgten die Sparkassenkunden, die paycentive nutzen, allein in den ersten Monaten für fast eine halbe Million Euro an Umsatz bei den teilnehmenden regionalen Händlern. Über die paycentive AG paycentive betreibt eine Plattform, durch die Bank- oder Kreditkarten gleichzeitig auch als Bonuskarte genutzt werden können: payment + incentive = paycentive. Schon über 4.500 regionale Händler, Dienstleister und Gastronomen sowie zahlreiche Outlets bekannter Filialisten nutzen paycentive und erhalten damit eine professionelle Loyalty-Lösung, wie sie bisher nur großen Einzelhandelsketten vorbehalten war. Konsumenten erhalten bei den teilnehmenden Handelspartnern bei Kartenzahlung Boni automatisch gutgeschrieben und brauchen nicht mehr zahlreiche Kunden- oder Stempelkarten mit sich zu führen. Durch Kooperationen mit aktuell 39 Sparkassen ist die paycentive Bonusfunktion für deren mehr als fünf Mio. Kunden automatisch freigeschaltet. Die teilnehmenden Sparkassen werten ihre Konten und Karten dadurch entscheidend auf. paycentive hat Standorte in Augsburg und Paderborn und beschäftigt aktuell ca. 35 Mitarbeiter. www.paycentive.de