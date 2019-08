marktEINBLICKE um 12: DAX mit dem nächsten Erholungsversuch, Wirecard zeigt sich noch optimistischer

Am Mittwoch unternimmt der DAX einen erneuten Erholungsversuch. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer klettert um mehr als 1 Prozent in die Höhe. Es bleibt zu hoffen, dass dem DAX nicht so wie gestern im späten Handel der Schwung ausgeht.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,4% 11.723 MDAX +1,4% 25.284 TecDAX +1,3% 2.809 SDAX +1,0% 10.805 Euro Stoxx 50 +1,2% 3.330

Die Topwerte im DAX sind Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Dagegen hat die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) leichte Kursverluste zu beklagen, obwohl der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München seine Prognose erneut anheben konnte. Die österreichische voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) bekommt dagegen das schwache Marktumfeld immer mehr zu spüren, ähnlich wie die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001). Das Institut kommt gegen die negativen Marktkräfte nicht an.

Den vollständigen Artikel lesen ...