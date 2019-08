Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 3300 auf 2800 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Kurs der Aktie des Bekleidungshersteller spiegele die schwierige Abschätzbarkeit der weiteren Geschäftsentwicklung adäquat wider, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher sei eine abwartende Haltung angebracht./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2019 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

