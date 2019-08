Vor einigen Jahren erschien ein Buch, in dem die Aktie von LendingClub als "das nächste große Ding aus dem Silicon Valley" bezeichnet wurde. In der Spitze notierte dieses Papier daher über 120 US-Dollar, womit das Unternehmen an der Börse knapp 11 Mrd. US-Dollar wert war. Heute jedoch ist davon nicht mehr viel übrig, die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei gerade noch gut einer Milliarde US-Dollar. Etwa vier Mal so viel wert, trotz der Kursverluste zuletzt, ist jedoch LendingTree (WKN: A12HU0).

Dem Unternehmen billigen die Anleger derzeit nämlich einen Börsenwert von ca. vier Mrd. US-Dollar zu. Da stellt sich natürlich fast schon unweigerlich die Frage, ob es sich auch hier um eine Spekulationsblase wie einst bei LendingClub handelt oder doch mehr Substanz dahinter steckt. Wenn ich Ihnen nun schreibe, dass LendingTree bereits 1996 gegründet wurde und dann zur Zeit der "Dotcom Bubble" anno 2000 an die Börse ging, denke ich, dass Sie sich diese Frage schon selbst beantworten können.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Tatsächlich gehört LendingTree seit Mai 2003, aufgrund einer entsprechenden Übernahme, zu IAC/InterActiveCorp, denen heute beispielsweise noch die Tinder-Mutter Match.com gehört. Gerade unter dem Dach von IAC/InterActiveCorp entwickelte sich das Unternehmen sehr positiv weiter. Kern des Geschäfts von LendingTree ist bis heute die Vermittlung von Geschäfts- und/oder Privatkrediten, Studentendarlehen sowie die Immobilienfinanzierung inkl. angrenzender Dienstleistungen wie zum Beispiel das Kredit-Scoring.

Vermittlung von Krediten über den eigenen Marktplatz

Dabei führt LendingTree Kreditnehmer und Kreditgeber auf dem eigenen Marktplatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...